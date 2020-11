Honderdduizenden Duitsers in quarantaine vanwege coronavirus

Spahn is zelf recent hersteld van een besmetting met het longvirus. Hij zei tijdens zijn eerste persconferentie sinds zijn herstel dat hij „blij is dat hij geen zwaardere symptomen had.”

Volgens de minister staat Duitsland op een cruciaal punt in de strijd tegen het virus. Het aantal mensen dat aan de beademing ligt vanwege het virus stijgt snel. November wordt een zware maand voor Duitsland, aldus Spahn.

Voorlopig zijn er nog voldoende bedden op de intensive care in Duitsland. Dat zegt Uwe Janssens van de Duitse organisatie van ic’s DIVI. „Er is genoeg ruimte voor coronapatiënten en mensen met andere problemen.”

Sinds maandag is er een gedeeltelijke lockdown van kracht in Duitsland. De regering hoopt het aantal nieuwe besmettingen zo flink terug te dringen. Volgens het hoofd van het Robert Koch Institut (RKI) is het nog te vroeg om te zeggen wat het resultaat is, hoewel de besmettingscurve lijkt af te vlakken. „Het gaat pas de goede kant op als het reproductiegetal voor langere tijd op 0,7 staat.”