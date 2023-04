Plensbuien maken plaats voor zonovergoten week: ruim 15 graden in paasweekend

Zaterdagavond wordt het geleidelijk op steeds meer plaatsen droog, maar in het midden en zeker in het zuiden is het nog een tijdje nat, meldt Weeronline. Ook waait het flink. De temperatuur ligt tussen de 5 en 8 graden.

In de nacht naar zondag koelt het nog verder af. In het noorden komt het kwik zelfs in de buurt van het vriespunt en zal het daardoor lokaal een graadje vriezen.

Zondagochtend is nog eventjes bewolkt en in het zuiden van Limburg valt eerst nog wat regen. Maar daarna breekt in vrijwel het hele land de zon door. De temperatuur ligt zondag rond de 10 graden.

Rest van de week

Ook maandag wordt een zonovergoten dag. Al vroeg in de ochtend schijnt deze volop en blijft het overal droog. Het wordt 8 tot 9 graden en lokaal zelfs een graad of 11 in het zuiden. Ondanks de zon is het dus een paar graden kouder dan de 11 tot 13 graden die gebruikelijk is begin april.

Dinsdag is het wederom zonnig, maar er is ook wat bewolking. Er waait niet meer dan een zwakke noordenwind en het wordt, na opnieuw een koude nacht met landinwaarts 1 tot 3 graden vorst, in de middag 9 tot 11 graden.

Woensdag wisselen wolkenvelden en zonneschijn elkaar af. De wind waait zwak tot matig uit richtingen tussen west en zuid, waarmee wat zachtere lucht wordt aangevoerd. De temperatuur loopt op naar waarden van omstreeks 12 graden.

Donderdag kan er lokaal een bui vallen. De dagen daarna blijft het wederom droog en laat de zon zich vaak zien. Zo ook in het lange paasweekend, de temperatuur kan dan oplopen tot ruim 15 graden.