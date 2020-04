De kickboksburgemeester van Gilze en Rijen

Amsterdam - Aan een nieuwe baan beginnen ten tijde van de coronacrisis is geen gemakkelijke opgave, zeker niet als burgemeester. Derk Alssema (33) verruilde per 7 april het wethouderschap in het Zeeuwse Goes voor de functie van burgervader in de coronabrandhaard Midden-Brabant. Hij heeft zijn eerste week erop zitten in de gemeente Gilze en Rijen (26.000 inwoners).