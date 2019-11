Geen gezichtsbedekkende kleding en drones bij intocht Apeldoorn

De maatregelen zijn volgens de gemeente nodig voor „een veilig verloop van de intocht.” Er is overleg over geweest met de politie en andere hulpdiensten.

Rond het tijdelijke evenemententerrein staan veertien toegangspoortjes. Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. Bezoekers mogen wel een rugzak dragen, maar mogen die niet in de buurt van de route op de grond zetten.

