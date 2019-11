’Piloot’ Lufthansa ontmaskerd in New Delhi

Rajan Mahbubani hield maandag wederom zijn vervalste pasje omhoog toen hij in New Delhi aan boord wilde gaan van een vlucht naar Kolkata. Maar dit keer trapte de beveiliging niet in zijn bedrog.

De man verklaarde het afgelopen half jaar al zeker vijftien keer gratis heen en weer had gevlogen tussen New Delhi en Kolkata (bijna 1500 kilometer) en dat hij onderweg van allerhande service en privileges gebruik had gemaakt, aldus Indiase media woensdag.