Werkstraf geëist tegen oud-wielrenner Pieter W., ’hij had de duivel in de ogen’

De officier van justitie stelde echter: ,,De zwager gaf de eerste klap, maar daarna gingen alle remmen los (bij W.).’’ De officier ziet huiselijk geweld en acht bewezen dat W. zijn nu ex-zwager mishandelde, dreigde met messen en riep ‘Geef me een pistool, dan schiet ik ze neer’. De officier: ,,Dat is een woeste man. Ik kan me een eerste reactie voorstellen, maar W. had ook naar buiten kunnen gaan. Het is geen noodweer. Zijn woede stond voorop.’’

’Duivel in de ogen’

Het op geweld uitgelopen incident met geduw, getrek en klappen vond plaats op 26 december (tweede kerstdag) 2021, feitelijk de nacht na eerste kerstdag. De ex-zwager, die vrijdag eveneens terecht staat, verklaarde: ,,Pieter ging staan, gooide de tafel aan de kant en ging richting mijn zus. Toen ben ik ertussen gekomen. Hij had de duivel in de ogen. Ik sloeg als eerste, met de vuist.’’ Meerdere aanwezige familieleden doken tussen de kemphanen, maar konden de confrontatie niet meer voorkomen. ,,Pieter bleef de confrontatie zoeken.’’

W. ontkent dat hij agressor was: ,,Dit is de omgekeerde wereld. Ik moest van me afslaan om vrije ruimte te krijgen.’’ W.’s ex-vriendin verklaarde later dat zij zag dat hard geslagen werd op haar broer. W. zou „Ik maak je hartstikke dood” hebben geroepen. Onzin, aldus de oud-wielrenner.

De ex-topsporter vertelde dat er die avond ‘een discussie’ ontstond. Die ging volgens justitie over de opvoeding van de kinderen. W.: ,,Ze zetten me na middernacht in een kwaad daglicht. Ik vroeg ze mijn woning te verlaten, maar werd bruut aangepakt in eigen woning. Ik zat nog op mijn stoel. Mijn zwager sloeg me van de rechterkant op de kaak, Ik hoorde hem gelijk knappen.’’

112

W. greep een fles in de keuken. ,,Een lege fles. Puur uit zelfverdediging tegenover drie wilde stieren. Het heeft me gered!’’ W. gaf aan dat hij achtervolgd werd en belde 112. ,,Dat hoefde niet van ze. Ik heb echter geen buren, woon een kilometer van de weg af... Ik was in mijn eentje.’’ W. wilde niet het huis uit lopen in de kou. ,,In mijn t-shirt leek me dat niet goed. Daarop escaleerde het weer compleet.’’

De politie kwam, waardoor de strijd tot bedaren kwam. ,,Ik ging naar de spoedeisende hulp. Kreeg twee injecties, de operatie zou de dag erop zijn. De mensen die ik rond middernacht had gemaand weg te gaan, waren er nog bij thuiskomst.’’

’Twee vleesmessen’

W. wilde niet dat zijn zoontje (1) werd meegenomen, omdat die volgens hem ‘los’ in de bus zat. Er ontstond weer ruzie. De rechter noemde messen die eraan te pas kwamen. ,,Mijn deur werd ingetrapt, er kwam iemand binnen met een moker. Daarop moest ik ingrijpen.’’ De groep vertrok alsnog. ,,Wat deden ze op dat tijdstip bij mijn huis.’’ De ex-zwager verklaarde later dat hij vier harde klappen, ook op het hoofd, had gehad. De angstige ex-partner repte van ‘twee vleesmessen’. W.: ,,Ik heb zoveel klappen op mijn hoofd gehad, maar heb niet gestoken of geslagen.’’

Mishandelingen

Ook aan de orde kwamen eerdere vermeende mishandelingen tegen W.’s ex-partner. Ook dat ontkent hij stellig. ,,Er waren problemen, maar het ging anders. Ze gooide wat tegen me aan. Ik heb haar nooit maar met één vinger aangeraakt. Ik was degene die uiteindelijk letsel had.’’ Justitie vond de bewijzen te mager en vroeg zelf al om vrijspraak voor die feiten. W.’s raadsman sprak van ‘valse beschuldigingen’.

W. kreeg na de klappen op het hoofd een plaat en schroeven in de kaak. Die is blijvend gevoelloos: ,,Ik at maanden sondevoeding.’’

De ex-partner maakte gebruik van haar spreekrecht. Ze vertelde van klappen en vernederende opmerkingen in het gezin. ,,Het leek alsof het normaal is dat je kind en jezelf niks waard zijn. Ik weet niet wat ik erger vond, de klappen of de emotionele mishandeling.’’ Ze gaf aan dagelijks met gevolgen te worstelen. ,,Gelukkig krijgen we de juiste hulp.’’ Haar raadsvrouw citeerde uit verklaringen, waaruit wat haar betreft alles behalve noodweer bleek. Ze wil een schadevergoeding.

De officier van justitie achtte vernieling van de deur door de ex-zwager niet bewezen en vroeg daarvoor om vrijspraak. ,,Het geweld is een andere zaak. Ik hou wel rekening met de omstandigheden.’’ Hij eiste zestig uur taakstraf.

De verdediging pleitte vrijdagmiddag op haar beurt voor vrijspraak en deed een beroep op noodweer door de ex-zwager. ,,W. sprong op van tafel, was erg boos. Daarop heeft cliënt hem vastgepakt en één keer geslagen bij dreigend gevaar. Voor zichzelf en zijn neefje. Er was met W. niet te praten’’, pleitte advocaat mr. Jessica Versluis.

Uitspraak in beide zaken 9 december.