Canadese reddingswerkers bergen nog drie lichamen door ’atmosferische rivier’

Eerder was al een vrouw dood aangetroffen. Pogingen een vijfde door de modder bedolven slachtoffer te vinden, haalden vooralsnog niets uit. Het leger werd al ingeschakeld om te helpen, ook met de evacuatie.

Het westen van Canada is getroffen door ongekend zwaar noodweer. In 48 uur tijd viel vorige week evenveel regen als normaal in een maand. Dat fenomeen staat bekend als een „atmosferische rivier.” Het leed is bovendien nog niet geleden. Voor zondag wordt voor het noorden van British Colombia vergelijkbaar hevige regen en wateroverlast voorspeld.

De Canadese premier Justin Trudeau zei deze week dat de zware regenval „historische en vreselijke overstromingen” heeft veroorzaakt die het dagelijks leven van inwoners van British Colombia „ernstig verstoren.”

Ⓒ ANP / AFP

Woensdag kondigde de premier van de provincie British Colombia, John Horgan, de noodtoestand af. Hij stelde een reisverbod in en vertelde verslaggevers dat de regenval, wind en overstromingen „volledige gemeenschappen hebben verwoest.” In 48 uur tijd viel er met name in het zuiden evenveel regen als normaal in een maand.

Extreme weersverschijnselen

De extreme weersverschijnselen in British Colombia komen enkele maanden na ongekende hittegolven die het gebied deze zomer troffen. Toen kwamen meer dan vijfhonderd mensen om het leven als gevolg van extreme temperaturen en werd een plaats verwoest door natuurbranden. „Dit soort gebeurtenissen zullen vaker voorkomen als gevolg van klimaatverandering”, stelde Horgan.

Dinsdagmiddag was de ergste regenval achter de rug en waren zo’n driehonderd automobilisten, die vast kwamen te zitten op een snelweg, door middel van helikopters gered. Toch zei Henry Braun, de burgemeester van Abbotsford, een plaats op zo’n 80 kilometer ten zuidoosten van Vancouver die zwaar getroffen was, dat „het nog niet voorbij is.” Hij zei te vrezen voor een herhaling van de afgelopen dagen. „Als we nog zo’n storm over ons heen krijgen is het niet best”, aldus Braun.