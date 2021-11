Man (35) in buik gestoken bij poging beroving door twee jongens in Rotterdam

De Rotterdammer liep door het plantsoen toen de daders, twee jongens, hem probeerden te beroven van zijn telefoon. Vervolgens dacht de man dat hij een stomp in zijn buik kreeg, maar hij bleek te zijn gestoken. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is een zoektocht in de omgeving gestart. De daders zouden mogelijk in de richting van de Romeynshof zijn gevlucht. De politie komt graag in contact met getuigen van de poging beroving of mensen die de twee daders wellicht hebben zien vluchten.