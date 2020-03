Ongekend beeld: merendeel vliegtuigen Schiphol aan de grond

Normaal gesproken is het overdag op de luchthaven een komen en gaan van vliegtuigen. Met wiskundige precisie moeten de vluchtschema’s op elkaar worden afgestemd, zodat de machines keurig achter elkaar de lucht in gaan. Hoe anders is dat deze dagen, middenin de coronacrisis. Zeker tientallen vliegtuigen, de blauwe exemplaren van KLM voorop, staan werkloos aan de pier te wachten. Waar het normaal gesproken zowel in de vertrek- als aankomsthal dringen is, kun je er nu bijkans een kanon afschieten. Op de informatieborden regent het annuleringen.

Schiphol meldt ruim 60 procent minder reizigers te hebben dan normaal, terwijl het aantal vluchten ‘hard’ omlaag gaat. En de situatie wordt nog slechter, verwacht de luchthaven. ,,We gaan er vanuit dat het aantal vluchten en passagiers op basis van de wereldwijde ontwikkelingen, het negatieve reisadvies voor alle Nederlanders, de EU-maatregelen en de overige wereldwijde reisbeperkingen nóg verder en zeer snel zal afnemen.”

Transavia kondigde al aan volgende week alle vluchten te stoppen, terwijl ook KLM-topman Pieter Elbers liet weten dat het vliegverkeer dan nagenoeg helemaal stil ligt. Voor de komende dagen rekent Schiphol nog wel op meerdere repatriëringsvluchten van Nederlanders uit het buitenland.

Het vliegveld is momenteel nog volledig open, maar dat verandert naar verwachting vanaf aanstaande dinsdag. Vanaf dat moment zijn enkel nog de D- en E-pier in werking voor passagiersvluchten, vrachtverkeer, hulpdiensten en uitwijkende vliegtuigen. ,,De opstelplaatsen voor vliegtuigen bij de overige pieren worden dan gebruikt als tijdelijke parkeerplaats voor de vliegtuigen die langere tijd aan de grond zullen staan”, meldt een woordvoerder. ,,De check-in wordt beperkt tot Vertrekhal 2 en een deel van Vertrekhal 3. Achter de securitycontrole blijven Lounge 1 voor vluchten naar Schengenlanden en Lounge 2 voor de overige vluchten open.”

Op de luchthaven zelf weten ze niet wat hen overkomt, erkent de woordvoerder. ,,Dit is een unieke situatie. Ik heb dit in ieder geval nog nooit meegemaakt.”