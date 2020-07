CPB: leerlingen lopen door coronacrisis hoger schooladvies mis

Leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen zijn daarvan vaker de dupe, schrijft het planbureau in het rapport ’Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten’.

Onder normale omstandigheden kunnen basisscholen hun advies voor het voortgezet onderwijs bijstellen als de score op de eindtoets hoger is dan verwacht. Dat is dit jaar echter niet mogelijk omdat de eindtoets vanwege de uitbraak van het coronavirus geschrapt is. Volgens het CPB kreeg 8 procent van de leerlingen de afgelopen jaren een hoger schooladvies na een goede eindtoets.

Weliswaar hebben basisscholen en middelbare scholen maatregelen genomen om de negatieve effecten te verminderen, maar de effecten hiervan zijn naar het oordeel van het CPB nog onduidelijk. Daarom stelt het planbureau voor deze lichting te blijven volgen op de middelbare school.