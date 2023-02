OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 367 van de invasie LIVE | Weduwe vermoorde Poetin-criticus: ’Regime zal worden verpletterd’

Ⓒ VIDEOSTILL

Na een jaar vechten in Oekraïne wordt de roep om nóg zwaardere, westerse wapensteun steeds luider. Een nieuw Russisch offensief is inmiddels begonnen. President Poetin maakte bekend dat Rusland zijn deelname aan het zogenoemde Nieuwe START-verdrag opschort. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen.