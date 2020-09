Hof: Wilders schuldig aan groepsbelediging, geen straf

De PVV-leider liet weten tegen de uitspraak in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. „Nederland is een corrupt land geworden”, zei PVV’er Geert Wilders direct na afloop van de uitspraak in hoger beroep in de strafzaak tegen hem.

Het Hof oordeelde dat de Marokkanen-uitlatingen van Wilders onnodig grievend waren. „Hij deed zijn uitlating over een minderheidsgroep, zonder uitleg of nadere motivering. En hij liet zich negatief uit voor het oog van de camera’s”, aldus de rechter. „Bovendien wist Wilders na zijn woorden op de markt al dat zijn uitspraken tot beroering zouden leiden.” Hij is te ver gegaan, concludeert het Hof.

De uitlatingen van Wilders vond het Hof op zichzelf niet beledigend. „Dat zijn ze wel in de context waarin ze werden geuit. Het ging om het in diskrediet brengen van een hele bevolkingsgroep”, las de rechter voor in de verklaring. „Wilders heeft de groep Marokkanen collectief getroffen.” Het beledigende karakter van de uitspraken staat volgens justitie vast.

’Vrijheid van meningsuiting heeft grenzen’

Een politicus moet in het kader van het maatschappelijk debat uitlatingen kunnen doen die kwetsend, shockerend of verontrustend zijn, zei het Hof. „Maar een politicus heeft ook een bijzondere verantwoordelijkheid en vrijheid van meningsuiting heeft grenzen.” Wilders deed zijn uitlatingen als volksvertegenwoordiger en wordt al lange tijd beveiligd vanwege zijn partijpolitieke standpunten. „Hij betaalt al jaren een hoge prijs voor het uitdragen van zijn mening”, aldus de rechter.

De stelling van de verdediging en Wilders dat dit een politiek proces is en dat daarom het OM niet ontvankelijk zou zijn in de vervolging, wordt door het Hof verworpen. Het Hof oordeelde dat de beslissing voor de vervolging van Wilders bij het OM lag en niet bij het ministerie of de minister.

Er kleven inderdaad politieke aspecten aan de zaak, zei het Hof. De uitspraken zijn gedaan in verkiezingstijd en de verdachte is een politicus.

Willekeur?

Het Hof ging ook in op de vermeende schending van het gelijkheidsbeginsel, omdat andere politici niet worden vervolgd voor door hen gedane uitlatingen. Dat andere politici ook uitspraken deden, wil niet zeggen dat ze te vergelijken zijn. Er is geen sprake van soortgelijke gevallen, zegt het Hof. En dus ook niet van willekeur door Wilders wel en andere politici niet te vervolgen.

De PVV-voorman staat terecht voor uitspraken die hij in maart 2014 deed. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst stelde de politicus zijn publiek drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder „Minder! Minder!” als antwoord. Daarmee zette de PVV’er volgens het OM aan tot haat.

Het proces duurde langer dan gebruikelijk door onder meer steeds nieuw ingebrachte stukken en een wraking. Ook kenmerkte het proces zich door een ongekend felle strijd tussen Openbaar Ministerie en Wilders en zijn advocaat.

In hoger beroep is een geldboete van 5000 euro geëist. De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar legde geen straf op. Zowel het OM als de politicus ging in beroep.

Botsingen

Het OM en Wilders botsten geregeld flink met elkaar in de rechtszaal. Volgens Wilders is er sprake van politieke beïnvloeding. Hij is ervan overtuigd dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten een stevige vinger in de pap heeft gehad om hem strafrechtelijk aan te pakken. Het OM heeft dat keer op keer met klem tegengesproken.

Een aantal mensen deed ook een schadeclaim. De benadeelden werden niet ontvankelijk verklaard. Zij zullen met hun claims naar de burgerlijke rechter moeten. „Of, en in welke mate mensen schade hebben geleden door de uitlatingen van Wilders, kan niet simpel worden vastgesteld”, lichtte het Hof toe.