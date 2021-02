LIVE | Grote drukte bij diverse schaatsgebieden, eerste boetes uitgedeeld

In dit liveblog houden we alles bij over deze prachtige dag.

12.30 Boetes uitgedeeld bij te drukke natuurgebied Botshol

De politie en boa’s delen zaterdag boetes uit bij het natuurgebied Botshol bij de gemeente De Ronde Venen (Utrecht). Het is in het plassen- en moerasgebied tussen Abcoude en Waverveen opnieuw erg druk en niet iedereen houdt zich volgens de gemeente aan de regels.

Diverse bezoekers hebben hun auto’s verkeerd geparkeerd. Ze kunnen volgens de gemeente op een boete rekenen.

Het is op veel plekken erg druk op het ijs. Ⓒ ANP / HH

In Alphen aan den Rijn worden mensen gevraagd niet meer naar de Treinweg te komen om te schaatsen. Volgens de gemeente kunnen de coronaregels niet worden gewaarborgd. Er zijn verkeerregelaars ingezet om mensen op de N231 terug te sturen.

In Eindhoven is het erg druk bij de Karpendonkse Plas. De gemeente vraagt mensen om een andere plek te bezoeken om te schaatsen.

In Leeuwarden staat volgens de gemeente de weg bij de Bonkevaart vol met auto’s. Het is de finishplek van de Elfstedentocht. De weg is afgesloten. De gemeente vraagt bezoekers ruimte te houden voor de hulpdiensten.

12.00 Schaatsen op de Prinsengracht

Ook op de Amsterdamse grachten wordt geschaatst. Het ijs was de afgelopen dagen nog vrij dun, maar mensen durven zaterdag toch de stap te wagen.

De gemeente riep inwoners vrijdag op om zoveel mogelijk in de eigen wijk te gaan schaatsen, om drukte te voorkomen. Sinds vorige week zaterdag was in Amsterdam de zogeheten IJsnota van kracht. De sluizen zijn daardoor gesloten en er geldt een vaarverbod in een aantal grachten.

11.00 uur Hulpdiensten rukken massaal uit: jongen uit wak gered

De brandweer in Hardinxveld-Giessendam moet er zaterdagochtend aan te pas komen om een jongen uit het water te halen van de Hakgriend te halen. De jongen is in een ambulance behandeld.

Ⓒ Fotopersburo Busink

9.55 uur Op diverse plaatsen parkeerplekken bij schaatsgebieden al vol

Op diverse plaatsen in het land raken parkeerplekken al vol door de komst van schaatsliefhebbers. Op Kinderdijk zijn er geen plekken meer beschikbaar, aldus de Veligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Er zijn daar verkeersregelaars ingezet.

Ⓒ Peter Bakker

Ook rond Loosdrecht zijn er geen parkeerplekken meer. Volgens de ANWB is het druk op de N403 met mensen die bij de Loosdrechtse Plassen proberen te komen. Op het Henschotermeer in Woudenberg (Utrecht) kan dit weekend ook worden geschaatst. Hier moesten mensen vooraf een kaartje kopen. Deze waren snel uitverkocht.

Schaatsliefhebbers meldden zich zaterdagochtend al vroeg bij onder meer de Loosdrechtse Plassen om het ijs op te gaan.

8.55 uur Mensen al vroeg op de schaats

Mensen zijn zaterdagochtend al vroeg op pad gegaan om te gaan schaatsen. Op beelden van de webcam bij de Loosdrechtse Plassen zijn al diverse mensen op het ijs te zien. Ook op het Veluweweer zijn schaatsliefhebbers al aan het schaatsen.

Sommige schaatsers waren er al heel vroeg bij, zoals deze man bij Earnewoude. Ⓒ Anton Kappers

Er wordt dit weekend op diverse plekken een te grote toeloop van schaatsers verwacht op meren, vijvers en grachten. Ook kabinet, veiligheidsregio’s en ijsverenigingen roepen iedereen op reisbewegingen te beperken en zo min mogelijk mensen te ontmoeten. Ook al ligt er nog zo’n mooie ijsvloer, het is niet de bedoeling dat iedereen daar gaat schaatsen, zeggen ze, doelend op de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Vrijdag dreigde burgemeester Ap Reinders van Stichtse Vecht (provincie Utrecht) om vanwege de enorme toeloop een noodverordening in te stellen in en rond De Molenpolder. Tot en met zondag worden in het schaatsgebied al geen auto’s toegelaten. Ook de Maarsseveense Plassen en de Loosdrechtse Plassen zijn daardoor niet bereikbaar voor schaatsers die met de auto komen.

Minister Grapperhaus opperde eerder deze week al dat mensen het beste vroeg het ijs op konden gaan om drukte te vermijden.

3.30 uur Oproep om niet samen te scholen op het ijs wegens corona

Het kabinet, burgemeesters en ijsverenigingen roepen op dit weekend zo min mogelijk mensen te ontmoeten en reisbewegingen te beperken. Ook al ligt er nog zo’n mooie ijsvloer, het is niet de bedoeling dat iedereen daar gaat schaatsen, zeggen ze doelend op de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Schaatsbond KNSB vraagt iedereen verstandig te zijn, dicht bij huis te blijven en alleen op vijvers, grachten of sloten in de eigen woonplaats te schaatsen. Voldoende afstand houden tot andere schaatsers is daarbij het devies. Op de banen van de natuurijsclubs wordt sowieso het protocol om coronaproof te schaatsen in acht genomen.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio’s, waarschuwt dat gemeenten ook in het weekend kunnen besluiten om schaatsbanen, meren en vijvers af te sluiten voor schaatsers als het er te druk wordt. Net als minister Ferd Grapperhaus van Justitie roept Bruls mensen op om eerst goed te informeren of het ergens druk is. Ook doen schaatsliefhebbers er goed aan om op internet te kijken of natuurijs in de buurt wel per auto bereikbaar is. Veel gemeenten sluiten wegen af en verbieden parkeren in bermen. Wie dat wel doet riskeert een boete.

De app IJsmeester was vrijdag al 60.000 keer gedownload, sinds het vorig weekend begon te sneeuwen en te vriezen. Via de app kunnen schaatsliefhebbers elkaar op de hoogte houden van de conditie van het ijs en van locaties, overal in Nederland, waar goed geschaatst kan worden.

