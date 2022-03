Premium Het beste van De Telegraaf

’In Nederland zijn huizen vaak na één dag al verkocht’ Nederlanders kopen weer massaal woningen in België

Door Stijn Janssen Kopieer naar clipboard

Vastgoedmakelaar Karel Vanacker: “In Nederland is de prijs per vierkante meter drastisch hoger.” Ⓒ Koen Fasseur

Antwerpen - Steeds meer Nederlanders kopen of huren woningen in de grensgemeenten in de Belgische provincie Antwerpen. Waar vroeger vooral rijke Nederlanders om fiscale redenen de grens overstaken om in grote panden te resideren, is nu ook ’Jan met de pet’ actief op de Kempense vastgoedmarkt. „De huizen in Nederland zijn veel te duur geworden”, zo verduidelijkt Karel Vanacker, zaakvoerder van het makelaarskantoor ERA ONE. „Voor 300.000 euro heb je er zelfs geen woning meer.”