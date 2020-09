’Vrouw in gezicht geslagen omdat ze een rokje droeg’

Volgens de BBC werd de studente aangevallen door drie mannen. In een interview laat het slachtoffer Elisabeth weten dat ze de mannen hoorde zeggen: ’Kijk die hoer in dat rokje.’ Twee van de drie mannen hielden haar vervolgens vast, terwijl de derde haar in het gezicht sloeg. Ze hield een blauw oog over aan het incident. De mannen sloegen op de vlucht.

Elisabeth zegt dat er meerdere getuigen waren, maar dat niemand ingreep. De lokale autoriteiten laten weten dat ze het „zeer ernstige” incident onacceptabel vinden.

Ook in de stad Mulhouse zouden twee vrouwen aangevallen zijn, omdat een man van mening was dat het rokje van een van de twee te kort zou zijn.