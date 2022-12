Premium Het beste van De Telegraaf

Kinderen gestraft voor majesteitsschennis: ’Er verandert niets in Thailand’

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Koning Rama X van Thailand tijdens zijn kroningsceremonie. Ⓒ REX by Shutterstock

BANGKOK - Een rechter in Thailand heeft de eerste minderjarige veroordeeld die werd gearresteerd voor het beledigen van de Thaise koning. Thanakorn, bekend als Petch, kreeg twee jaar cel. Zeventien kinderen in het land zijn aangeklaagd voor majesteitsschennis, waar draconische straffen op staan. De jongste van hen is 14 jaar oud.