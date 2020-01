Politie: dood vrouw Schiedam werpt vragen op, man (23) aangehouden

De vrouw werd donderdagavond op de Willem Passtoorsstraat nog gereanimeerd door hulpdiensten, maar dat mocht niet baten. Ze overleed ter plekke. „De omstandigheden riepen vragen op. Daarom hebben we een onderzoek gestart”, meldt de politie.

De politie wil meer weten over de omstandigheden. Getuigen worden ’dringend’ verzocht contact op te nemen via 0900-8844.

’Mogelijk ruzie tussen de twee, of met meerdere mensen’

Donderdagavond rond 19.00 uur werd de verdachte aangehouden, terwijl rechercheurs meteen een onderzoek waren gestart op de plaats waarop de vrouw werd gereanimeerd. De twee woonden samen op het Faassenplein in Schiedam. Ook daar is onderzoek gedaan.

„De politie heeft nog veel vragen en roept getuigen op, die nog niet met de politie hebben gesproken, zich te melden. Mogelijk is er een ruzie, een burenruzie of onenigheid geweest tussen de twee of wellicht met meerdere mensen erbij”, aldus de politie.