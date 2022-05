Thaise soldaten moeten voor straf sperma drinken, ’misbruik in leger wijdverspreid’

De video was vorig jaar oktober opgenomen in een trainingskamp in het Chon Buri’s Sattaship district, en dook vorige week op. Hierop zou te zien zijn hoe de instructeur dienstplichtigen als straf dwingt om een mengsel van sperma en vissaus te drinken.

Onderofficier Taksin Ngokpilai zou de dader zijn. Hij moet 30 dagen in voorlopige hechtenis zitten, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Thaise Marine tegen de Bangkok Post. Later zal hij uit zijn functie worden gezet. Twee van zijn superieuren zijn voor zeven en vijftien dagen geschorst.

De slachtoffers uit de video’s zijn inmiddels niet meer in dienst, aldus de Bangkok Post.

Wijdverspreid

Vice-admiraal Pokkrong Monthatphalin van de Koninklijke Thaise Marine verontschuldigde zich vrijdag aan de soldaten en hun familie. Hij stelde dat het Thaise leger officieren niet toestaat om geweld te gebruiken als straf voor dienstplichtigen.

Toch heeft het Thaise leger hier wel degelijk een handje van, schrijft Vice News. In 2019 overleed een jonge soldaat aan een ‘hartstilstand’. Later ontdekte de familie van de man dat hij meerdere organen kwijt was.

In maart 2020 publiceerde Amnesty International een onderzoek waaruit een ,,breed patroon van pesterijen, seksueel misbruik en mishandelingen van Thaise dienstplichtigen’ naar voren kwam. Soldaten claimden dat zij in het openbaar van hun officieren moesten masturberen en ejaculeren. Anderen werden seksueel aangevallen of waren hier getuige van. De onderzoekers stuitten op drie gevallen van verkrachting, een poging daartoe, een geval van gesimuleerde verkrachting en twee andere gevallen waarbij dienstplichtigen werden gedwongen "seksuele gunsten" te verlenen aan commandanten.

De onderzoekers stellen dat het hier niet gaat om uitzonderingen maar om structurele misdragingen van legerpersoneel. Misbruik van dienstplichtigen zou al lange tijd een ‘publiek geheim’ zijn.