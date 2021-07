Paniek maar geen tsunami in Alaska na aardbeving van 8,2

Het epicentrum van de beving bevond zich op ongeveer 91 kilometer ten zuidoosten van het dorp Perryville.

Onder meer de Verenigde Staten hebben meteen na de aardbeving een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Alaska en een aantal eilanden, terwijl ook op Hawaii alarm werd geslagen.

Tekst loopt verder onder tweet.

Al vrij snel had het U.S. National Tsunami Warning Center uitgerekend op welk tijdstip een eventuele tsunami bepaalde delen van de wereld, zoals de Amerikaanse westkust, zou bereiken.

Tekst loopt verder onder tweet.

Zelfs Nieuw-Zeeland onderzocht meteen of er kans bestond op een tsunami. Die zou dan pas over 12 uur bij de kust van dat land arriveren.

Tekst loopt verder onder tweet.

In kustplaatsen als Kodiak en Homer begonnen woensdag vanwege de tsunamiwaarschuwing sirenes te loeien om mensen te waarschuwen. Duizenden inwoners vertrokken vervolgens naar hooggelegen gebieden. In de plaats King Cove zochten zo’n driehonderd tot vierhonderd mensen een veilig heenkomen in een school.

Een schoolhoofd uit Sand Point vertelde de krant dat het trillen begon toen hij in zijn keuken zat. „Het ging lange tijd door en er waren ook meerdere naschokken”, zei de man. „De inhoud van de voorraadkast belandde op de vloer. De inhoud van de koelkast ook.”

Geëvacueerde inwoners bij Homer kregen het verzoek naar de radio te luisteren. Minder dan twee uur na de oorspronkelijke tsunamiwaarschuwing volgde het bericht dat het risiconiveau werd verlaagd, van rood (’tsunami warning’) naar oranje (’advisory’). Dat betekent dat mensen vooral in of vlakbij het water nog gevaar kunnen lopen. Later is ook die oranje-waarschuwing ingetrokken.

Stroming

„Sterke en ongewone stroming kan nog enkele uren aanhouden. Blijf veilig, rust een beetje, wij houden het in de gaten”, aldus het National Tsunami Warning Center. Ook andere regio’s kregen groen licht.

Tekst loopt verder onder tweet.

Een inwoner van King Cove vertelde dat aardbevingen en tsunamialarmen met enige regelmaat voorkomen in het gebied. „Het is niet iets waar je ooit aan zal wennen, maar het hoort erbij als je hier woont en deel uitmaakt van deze gemeenschap.”

De aardbeving was de zwaarste in de regio in tientallen jaren. In 1965 was een beving met een kracht van 8,7 gemeten bij de eilandengroep Aleoeten. In Alaska was afgelopen oktober ook een tsunamiwaarschuwing afgegeven na een aardbeving met een kracht van 7,5. Dat leidde toen ook tot evacuaties, maar er vielen uiteindelijk geen slachtoffers.

Platen

Volgens meteoroloog Cappucci is de Pacifische Plaat onder de Noord-Amerikaanse Plaat verschoven. „Dat brengt grote hoeveelheden zeewater in beweging.”

Tekst loopt verder onder tweet.

„De aardbeving heeft voor een schok gezorgd die de grond tot tien centimeter per seconde liet verschuiven”, zegt Cappucci. „Dat klinkt niet veel, maar bedenk je dat een heel landschap beweegt.”

Later meer.