Waarschuwing voor Chinezen: raak geen buitenlanders aan

Wu Zunyou, de belangrijkste epidemioloog bij de Chinese gezondheidsdienst CCDC, deed de aanbeveling dit weekend in een officieel bericht op Weibo, het bekende sociale medium in het land. Hij raadt mensen aan huid-op-huidcontact te vermijden met "vreemden" of personen die in de afgelopen weken zijn teruggekeerd uit het buitenland.

Het bericht van Wu werd dit weekend veel gedeeld op sociale media en veel mensen vroegen zich af waarom buitenlanders een groter risico vormen dan de lokale bevolking.

De met apenpokken besmette persoon in de stad Chongqing in het zuidwesten van het land is in quarantaine geplaatst.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde apenpokken eind juli tot een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 60.000 besmettingen in meer dan 90 landen gemeld. Het aantal nieuwe besmettingen lijkt in Nederland inmiddels af te nemen.