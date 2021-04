Wéér ruzie bij 50Plus

In een nieuwsbrief beklaagt het hoofdbestuur zich over eenmansfractie van Den Haan in de Tweede Kamer. Ze zou weigeren samen te werken met het bestuur en meermaals hebben gedreigd uit de partij te stappen. Het geruzie gaat onder andere over de koers van de partij en over het feit dat voormalig ANBO-voorzitter Den Haan niet verder wil met de pensioenwet van haar voorgangers. De SP heeft de initiatiefwet inmiddels overgenomen.

Het geruzie komt in aanloop naar een ledenvergadering op 8 mei waar een nieuw hoofdbestuur wordt gekozen. De huidige club stelt zich opnieuw verkiesbaar. Den Haan wil niet zeggen of het klopt dat ze met vertrek heeft gedreigd.

Wel neemt ze afstand van aantijgingen in de nieuwsbrief: „Ik vind de negatieve uitlatingen die het hoofdbestuur van onze partij publiekelijk aan mijn adres heeft gedaan ongelofelijk onprofessioneel. Zo ga je niet met elkaar om. Maar het is helaas wel de partijcultuur die ik binnen 50Plus aan heb getroffen en waar de partij al jaren om bekend staat.”

De ouderenpartij ligt al jaren in de clinch met zichzelf. Partijleider Henk Krol stapte vorig jaar op. Ook partijvoorzitter Geert Dales vertrok. Hij reageert smalend op de jongste rel: „50Plus is dood. Alleen de begrafenis nog.”