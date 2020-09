Gezin vlucht naar bungalowpark ’na terreur Marokkaans Nederlandse jongeren’

De problemen zouden eind juni zijn begonnen na een verkeersincident. Na het voorval werden bij de woning van het stel meerdere malen de ruiten ingegooid. „We zijn getraumatiseerd”, vertellen de slachtoffers vanaf hun onderduikadres. „We hebben kinderen van 1 en 2 jaar en die zijn ’s nachts wakker gemaakt en moesten met ons op de vlucht slaan. Dat heeft een grote impact. En je moet er niet aan denken wat er allemaal had kunnen gebeuren.”

Zolang er geen aanhoudingen zijn verricht, durft het echtpaar niet terug naar huis. „We zitten hier sinds een maand en de gemeente heeft ons hierbij geholpen. Maar we kunnen hier niet eeuwig blijven. Voor een urgentieverklaring komen we niet in aanmerking omdat we daarvoor net teveel verdienen. We zijn echt ten einde raad.”

De gemeente neemt de zaak ’zeer serieus’. „Direct na de eerste melding van het gezin is er zowel door de politie als door de gemeente fors ingegrepen”, zegt burgemeester Lokker. „Er is intensief contact en we hebben het gezin aan alle kanten geholpen. De politie heeft flink ingezet op de aangifte van het gezin door onderzoek, opsporing en toezicht”, aldus Lokker.

De politie stelt dat de vernielingen uitgebreid zijn onderzocht. „Er is een buurtonderzoek gedaan en er zijn bijzondere opsporingsmiddelen ingezet. Helaas zijn we niet tot verdachten gekomen”, aldus een woordvoerster. „Wel blijft het de aandacht houden van de wijkagent en is er de afgelopen tijd extra rijdend toezicht uitgevoerd door de politie.”

’Ernstige vorm van terreur’

Coalitiepartij Lijst Hilbrand Nawijn vindt dit niet genoeg en wil dat het gezin ’zo snel mogelijk wordt geholpen’. „Dit is een ernstige vorm van terreur, gepleegd door een groep Marokkaans Nederlandse jongeren. Dit kunnen we in Zoetermeer niet tolereren. We willen dan ook dat de burgemeester de politie aanspoort om de groep strafrechtelijk te vervolgen. Het gezin moet een ander huis worden aangeboden. Dit is zo ernstig dat het in dit geval is: nood breekt wet”, zegt fractievoorzitter Nawijn.