Ondergelopen kelders in Limburg door hoosbuien

Straten lopen onder en het verkeer ondervindt hinder van de plensbuien die met het onweer gepaard gaan. Dat leidde rond 15.00 uur tot files en vertraging op onder meer de A2 tussen Maastricht en vliegveld Maastricht Aachen Airport, en de A76 tussen Geleen en Heerlen.

Vanwege de grote wateroverlast heeft de brandweer Zuid-Limburg twee lokale actiecentra ingericht om het grote aantal meldingen op te kunnen vangen. Met name in Sittard-Geleen en Munster-Geleen, gevolgd door Meerssen en Ulestraten is de brandweer veelvuldig opgeroepen.

De buien zijn ontstaan in warme en vochtige lucht. In Zuid-Limburg, zuidelijk Noord-Brabant en gedeelten van de Betuwe, werd het dinsdagmiddag 24 tot 26 graden, aldus Weerplaza. Die warmte zorgde voor voldoende energie om grote regenwolken tot ontwikkeling te laten komen. Omdat er bijna geen wind staat, blijven de buien lang hangen. Pas na 21.00 uur neemt de kans op buiigheid af.