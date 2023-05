Premium Het beste van De Telegraaf

Expert: ’Te lage uitkering verzekering komt vaker voor’ Collega’s in de bres voor Haagse huisarts die werd neergestoken door patiënt

Door Tanja Verkaik Kopieer naar clipboard

Vincent Zieren

DEN HAAG Collega-huisartsen van waarnemend huisarts Vincent Zieren die op 21 februari werd neergestoken door een patiënt bij Zuiderpark Huisartsen in Den Haag zijn een crowdfundingsactie gestart om geld in te zamelen voor zijn herstel. Reden is de magere arbeidsongeschiktheidsuitkering die wordt uitgekeerd aan de gedupeerde zzp-huisarts. Titus Kramer, eigenaar van verzuimverzekeraar Preventh, herkent zich in dit beeld. „Dit komt vaker voor”, stelt Kramer.