RIVM: laagste aantal coronadoden in anderhalve maand

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 40.770. Dat zijn er 199 meer dan op zondag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Voorzichtig positief

Met 26 sterfgevallen in een etmaal is het laagste aantal coronadoden sinds anderhalve maand gemeld. Het RIVM is dan ook voorzichtig positief. „Dit sluit aan bij de trend die we al langer zien en past binnen de discussie over de versoepeling van maatregelen”, reageert een woordvoerder.

„Wel is het zo dat er in het weekend minder geregistreerd wordt omdat minder mensen werken”, vervolgt hij. „Normaal gesproken zien we op dinsdag dan weer een stijging, al kan dat deze week ook een dag later komen in verband met Bevrijdingsdag. En het blijft belangrijk te benadrukken dat we er nog lang niet zijn. Het getal nul is zeker nog niet in zicht.”