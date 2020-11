Amsterdam sommeert app die parkeerboetes voorkomt te stoppen

De gemeente wil een kort geding aanspannen als Parkeerwekker niet binnen zeven dagen zijn activiteiten staakt. Dat laatste is Luis Roman, initiatiefnemer van de dienst, niet van plan. „We zien dat er veel onnodige boetes worden uitgedeeld. Dat zorgt voor frustratie bij mensen”, zegt Roman. „Wij proberen met Parkeerwekker dit probleem op te lossen en zijn niet van plan om te stoppen.” De start-up heeft een advocaat in de arm genomen die de zaak nu onderzoekt.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de activiteiten van Parkeerwekker ingaan tegen de stedelijke regelgeving. „Wat de gemeente Amsterdam betreft, faciliteert Parkeerwekker gebruikers om parkeerkosten bewust zoveel mogelijk te omzeilen”, aldus de woordvoerder. Betaald parkeren is volgens de woordvoerder ingevoerd om „optimaal gebruik te kunnen maken van de schaarse ruimte in Amsterdam en om de stad bereikbaar te houden.” „Door dit zo goed mogelijk te organiseren zorgen we voor een efficiënt gebruik van (parkeer)ruimte en een leefbare stad. De opbrengsten van betaald parkeren worden bovendien geïnvesteerd in projecten voor de stad”, aldus de zegsman.

Parkeerwekker maakt gebruik van dashcams die gekoppeld worden aan een platform dat videobeelden uitleest. Wie een berichtje krijgt van de app dat er een scanauto door de straat rijdt, heeft vijf minuten de tijd om de parkeerkosten te betalen en een boete te ontlopen. Per ontvangen waarschuwingsbericht brengt de start-up 1,49 euro in rekening. Tot nu toe is de app naast Amsterdam in een beperkt aantal steden beschikbaar, waaronder Utrecht, Rotterdam en Leiden.

Sinds gemeenten scanauto’s inzetten is het aantal parkeerboetes fors gestegen. Uit navraag van Het Parool bleek dat automobilisten in Amsterdam in 2018 voor bijna 30 miljoen euro naheffingsaanslagen kregen, omdat er geen parkeergeld was betaald. In 2012, het laatste jaar voordat de stad de scanauto invoerde, was dat nog 18,5 miljoen euro. Ook kiezen autogebruikers er sinds de scanauto vaker voor om parkeergeld te betalen, omdat de pakkans groter is.