VS zet twaalf Saudische soldaten uit na schietpartij op marinevliegbasis

Toen schoot een leerling van de Saudische luchtmacht drie mensen dood op de Amerikaanse marinevliegbasis in Pensacola in Florida. De politie schoot vervolgens de dader dood.

De soldaten worden niet verdacht van medeplichtigheid, maar uit onderzoek naar de soldaten bleek dat sommigen wel worden verdacht van banden met extremisten. Een aantal van de Saudi's wordt daarnaast beschuldigd van bezit van kinderporno.

Uit onderzoek is tot nu toe niet gebleken dat de schutter een terroristisch motief of banden met terroristische organisaties had. Amerikaanse onderzoekers behandelen de schietpartij wel als een terroristische aanval. Saudi-Arabië is een bondgenoot van de Verenigde Staten.

