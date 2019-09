Hoe Yep bent u?

Marc en Rosa laten zich uitgebreid voorlichten voordat Rosa op de elektrische fiets stapt. Informatie, daar gaat het om op de 50PlusBeurs, zegt organisator Van de Kerkhof. Ⓒ Aldo Alessie

„Vroeger ging het om een gehoorapparaat en een bril. Nu om een opvouwbare rollator die in de trein meekan.” Een standhouder op de 50PlusBeurs kan het niet puntiger samenvatten. Want denk maar niet dat de bezoekers vooral bezig zijn met de laatste loodjes. Of je ze nou Yeppers (Young Elderly Persons), actieve ouderen of pre-senioren wil noemen: ze leven erop los.