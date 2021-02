Gezin sluit vos acht jaar op in garage om hem tam te maken: ’Zo’n dier is toch geen hond?’

In een week tijd kreeg opvangcentrum SOS Wilde Dieren twee vossen binnen, die ze stap voor stap moeten leren om als weer een echte vos te zijn. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Vooral voor de vos die in Opglabbeek in beslag werd genomen, wordt dat een hele uitdaging. Het dier zat acht jaar lang opgesloten in een garage bij een gezin. „Blijkbaar zijn er mensen die een vossenwelpje vinden in het bos en dat thuis als huisdier willen houden”, zegt Nancy Van Liefferinge (49), centrumverantwoordelijke bij SOS Wilde Dieren.

„Vorig jaar hebben we dat ook meegemaakt met een vos die tien jaar in een hondenhok zat opgesloten. We vragen ons af wat die mensen bezielt. Dit is triest. Een vos is geen hond, hè.”

’Tam is een slecht teken’

Vossen zijn wilde roofdieren en hebben dus ook die instincten. Ze graven, jagen en leggen lange afstanden af om een prooi te zoeken. De vos heeft een jachtinstinct nodig. Als vossen binnengebracht worden in een opvangcentrum en ze blijken te tam, dan is dat vooral een slecht teken.

„Die beesten horen eigenlijk mensenschuw te zijn. Als we zo’n vos nu terug in de natuur laten, wordt die binnen de kortste keren doodgeschoten omdat hij te dicht bij mensen komt. Hier in ons park kan de vos weer stap voor stap leren een vos te zijn en eventueel zijn laatste jaren in het wild doorbrengen.”