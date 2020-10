Italië komt met ’feestverbod’, ook streep door amateursport

„Feesten zijn verboden op alle locaties: zowel binnen als buiten”, staat in het decreet van de premier. Conte roept de Italianen op om thuis geen feestjes te geven. Ook geldt het dringende advies om daar niet meer dan zes mensen van buiten het huishouden te ontvangen.

Feesten worden gezien als een bron van besmettingen. Het ging onder meer mis in de kustplaats Ladispoli. Daar besloot een vrouw met verdachte ziekteverschijnselen de uitslag van haar coronatest niet af te wachten en de verjaardag van haar achtjarige zoon uitgebreid te vieren. Naderhand bleek ze besmet te zijn en moesten tientallen mensen in quarantaine.

Het feestverbod heeft geen betrekking op bruiloften en andere plechtigheden, zoals begrafenissen. Daar mogen maximaal dertig mensen bij aanwezig zijn.

De nieuwe maatregelen blijven zeker dertig dagen van kracht. Restaurants en cafés moeten om middernacht de deuren sluiten en mogen na 21.00 uur geen staande klanten meer bedienen. Zo moet worden voorkomen dat zich een mensenmassa vormt bij horecazaken.

Ook voetballen met vrienden wordt onder sommige omstandigheden in de ban gedaan. Contactsporten voor amateurs worden verboden, tenzij de wedstrijden worden georganiseerd door een erkende organisatie die zich houdt aan de veiligheidsregels. Dat betekent in de praktijk vermoedelijk dat veel amateurploegen kunnen blijven voetballen.

Sommige Italianen vinden de nieuwe maatregelen veel te streng. Ze doen hun beklag op Twitter en gebruiken hashtags als #Stasi en #Orwell. Stasi verwijst naar de beruchte Oost-Duitse veiligheidsdienst en George Orwell was de auteur van het boek 1984, over een totalitaire staat die het leven van zijn burgers volledig controleert.

Op 1 oktober maakte Italië voor het eerst in maanden weer melding van meer dan 2000 coronabesmettingen in een dag tijd. Daarna ging het hard. De autoriteiten maakten maandag melding van 4619 nieuwe coronagevallen. Het dodental door de coronacrisis staat in het Zuid-Europese land op ruim 36.000.

