Politie zoekt nabestaanden na brute grafroven

De man werd zoals De Telegraaf gisteren meldde, betrapt nadat hij een bronzen zwaluw van de Haagse begraafplaats Westduin had meegenomen. Nadat er aangifte was gedaan van diefstal was op camerabeelden te zien dat de man het werk meenam. Niet veel later werd de vermeend grafrover door agente Chantal gespot terwijl hij op zijn fiets reed met inbrekerswerktuig.

Na de aanhouding werd er in het huis en op het balkon van de verdachte een enorme hoeveelheid van de grafkunst gevonden. Een van de gestolen beelden bleek te horen bij het graf van Paul Zuurmond en werd maandag teruggegeven door het rechercheteam aan de twee broers Barend en Kees.

’Weinig aangiftes’

Maar van veel van de andere beelden is nog volstrekt onduidelijk wie de eigenaren zijn. „Niet alle graven worden regelmatig bezocht dus we hebben niet veel aangiftes”, verduidelijkte een van de betrokken rechercheurs eerder.

Op de website politie.nl en bij het regionale opsporingsprogramma Team West worden de beelden nu getoond. De politie hoopt dat ze snel weer op de betreffende graven kunnen staan.