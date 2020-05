Tamara van Ark (VVD) wordt minister voor Medische Zorg en Sport

Dat melden ingewijden aan De Telegraaf. Van Ark doet nu nog Sociale Zaken en schuift dus op naar het ministerie van Volksgezondheid, waar ze Medische Zorg voor haar rekening zal nemen. Wie de plek van Van Ark overneemt, is nog niet bekend.

Volgens de bronnen is Van Ark (45) gevraagd vanwege haar ruime ervaring met de Tweede Kamer en kabinet. Ze zat jarenlang in de VVD-fractie in de Tweede Kamer waar ze onder andere de portefeuilles zorg en arbeid had.

De VVD had best nog wel met Martin van Rijn willen doorgaan. De PvdA’er werd door de liberalen gevraagd om voormalig minister Bruno Bruins te vervangen die middenin de coronacrisis onwel werd tijdens een debat en overspannen bleek.

PvdA-kopstukken lieten woensdag aan De Telegraaf weten dat zij een verlenging van het ministerschap van Van Rijn niet zagen zitten. PvdA-leider Lodewijk Asscher zei vandaag dat ook hij het welletjes vond. „We zijn vreselijk trots dat hij aan het begin van de crisis naar voren is gestapt om de brand te helpen blussen, maar de alarmfase is wel weer voorbij.”

Luttele uren later meldde de Rijksvoorlichtingsdienst dat Van Rijn per 9 juli zal stoppen en dat de VVD ’een goede kandidaat’ had gevonden om de vacante plek op te vullen. Dat blijkt dus staatssecretaris Van Ark te zijn.