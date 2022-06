Voorwaardelijke celstraf van 6 maanden voor hulp bij zelfdoding

De man en de vrouw (33) kenden elkaar een paar maanden. Ze waren in contact gekomen via een datingsite. De vrouw kampte met geestelijke problemen en sprak over zelfmoordplannen. Na een paar weken bood de man aan te helpen. De vrouw werd op 23 augustus 2020 levenloos in haar woning in het Groningse dorp Middelstum gevonden. Uit onderzoek kwam naar voren dat ze zelf een einde aan haar leven had gemaakt.

Enkele dagen later nam de Amelander contact op met de moeder van de vrouw. De man liet weten dat hij op 21 augustus bij het overlijden van haar dochter was geweest. De moeder stapte vervolgens naar de politie. Volgens de Amelander was hij met goede bedoelingen aanwezig bij het sterven. Bij politieverhoren en in de rechtbank ontkende hij de bij de zelfdoding gebruikte middelen te hebben verschaft. Wie dat wel zou hebben gedaan wilde hij niet zeggen. De rechtbank vindt dit ongeloofwaardig. Zo heeft de man in september 2020 in een uitgebreide brief aan de moeder laten weten dat de middelen wel door hem geregeld waren.

Alleen artsen mogen hulp bieden

Alleen een arts mag - binnen de regels van de euthanasiewet - helpen bij een zelfdoding. Volgens de advocaat van de Amelander was er sprake van een ’gerechtvaardigde noodtoestand’. De rechter vindt dat de man „te snel en te makkelijk is meegegaan in de doodswens van de vrouw.” Bovendien was hij geen arts en kende hij de vrouw pas net. „De verdachte heeft met zijn handelen de grens voor de vrouw om een einde aan haar leven te maken, verlaagd. De verdachte heeft daarnaast meerdere keren niet of in strijd met de waarheid verklaard. Dit getuigt van een berekenende houding”, aldus de rechter.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van twaalf maanden geëist, waarvan negen maanden voorwaardelijk. De rechtbank komt tot een lagere straf, omdat de Amelander de overtuiging had dat hij in morele zin juist heeft gehandeld. Hij heeft volgens de rechter met het beschikbaar stellen van de middelen willen voorkomen dat de vrouw op een andere, mogelijk schadelijkere wijze een einde zou maken aan haar leven.

