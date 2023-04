Bussen met Nederlandse kinderen betrokken bij ongeval met vrachtwagen in België

Het ongeval gebeurde rond 18.00 uur. Een vrachtwagen reed van achteren in op zijn voorligger, een Nederlandse bus met kinderen tussen tien en twaalf jaar. Die vloog op zijn beurt tegen de tweede bus aan. Politie en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar er vielen geen zwaargewonden. Enkel de chauffeur van de vrachtwagen en een kind werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Tekst gaat verder onder de foto

Voorzitter van de Haagse rugbyclub, Sebastiaan ten Hagen, vertelt: „De bussen kwamen in een file terecht en daarbij zijn de tweede en derde bus met elkaar in botsing gekomen. Gelukkig was het vooral alleen maar blikschade. Een van de kinderen had een schram op haar kin en is voor de zekerheid even ter controle bij het ziekenhuis geweest. Het viel gelukkig allemaal mee.”~

Een van de bussen kon niet meer verder rijden. De kinderen werden in een andere bus geplaatst en overgebracht naar een lagere school in het plaatsje Kallo. Daar was voor hen een tijdelijke noodopvang opgezet waar ook medische zorg aanwezig was. „Natuurlijk waren de kinderen geschrokken”, zegt Ten Hagen, „maar belangrijker is dat het allemaal gelukkig goed afgelopen is.”

Belgische media berichtten dat een aantal kinderen ziek zou zijn geworden door een virus en daarom terug was gekeerd richting Nederland. Dat zou burgemeester Marc Van de Vijver ook hebben bevestigd. Sebastiaan ten Hagen ontkent desgevraagd deze informatie. „Er is geen enkel kind ziek geworden.”