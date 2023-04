Bussen met Nederlandse zieke kinderen betrokken bij ongeval met vrachtwagen in België

Het ongeval gebeurde rond 18.00 uur. Een vrachtwagen reed van achteren in op zijn voorligger, een Nederlandse bus met kinderen tussen tien en twaalf jaar. Die vloog op zijn beurt tegen de tweede bus aan. Politie en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar er vielen geen zwaargewonden. Enkel de chauffeur van de vrachtwagen en twee kinderen werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De kinderen hadden tijdens een kamp in België een virus opgelopen en keerden daarom maandag terug naar huis in Den Haag.

Een van de bussen kon niet meer verder rijden. De kinderen werden in een andere bus geplaatst en overgebracht naar een lagere school in het plaatsje Kallo. Daar is voor hen een tijdelijke noodopvang opgezet waar ook medische zorg aanwezig is. Een groot aantal kinderen was onder de indruk van wat er gebeurd is. De kinderen krijgen er ook wat te eten en te drinken.

Er wordt momenteel gezocht naar vervangbussen om de kinderen nog deze avond naar hun thuis in Den Haag te brengen.