Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (SP) per direct weg na grensoverschrijdend gedrag

Ivens, sinds 2014 wethouder in de hoofdstad, schrijft dat burgemeester Halsema hem op de hoogte heeft gesteld van de meldingen die zijn binnengekomen. „Ik ben hier ontzettend van geschrokken omdat ik me daar op het moment zelf niet bewust van ben geweest. Achteraf moet ik wel constateren dat deze klachten helaas terecht zijn. Hier is verder naar gekeken en geconcludeerd dat de gedragingen variëren in ernst maar individueel bezien in objectieve zin licht zijn.”

Seksualiserend

Wel geeft Ivens aan dat er een ’verzwarende factor’ is dat „de ongepaste gedragingen een patroon vormen.” Ivens: „De klachten hebben in alle gevallen geen betrekking op fysiek contact maar betreffen opmerkingen die als overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs als seksualiserend zijn ervaren.”

Volgens Ivens heeft hij ’bewuste medewerkers in een ongemakkelijke positie gebracht’ wat ’behoorlijke impact op hen heeft gehad’. „Dat vind ik heel vervelend en dit grijpt mij zeer aan. Ik bied hiervoor de betrokken medewerkers mijn oprechte verontschuldigingen aan.” Hij legt zijn functie onmiddellijk neer.

Meerdere meldingen

In een separate brief aan de gemeenteraad schrijft burgemeester Halsema dat er al in 2019 bij de gemeentedirecteur een signaal binnen kwam over ’ongewenste e-mails aan een ambtenaar, verstuurd door de wethouder’. Naar aanleiding daarvan is Ivens al ’gewezen op de ongepastheid van dat mailverkeer en het effect van zijn gedrag’, aldus Halsema. „Separaat bereikte mij in 2019 een signaal over mogelijk ongewenst gedrag waar ik de wethouder op heb aangesproken.”

Extern onderzoek

In het najaar van 2020 kwamen er nog eens vijf signalen over ongewenst gedrag binnen bij het gemeentelijk Bureau Integriteit. Samen met de gemeentesecretaris heeft Halsema twee externe deskundigen ingehuurd die de signalen onafhankelijk van elkaar duidden. Halsema schrijft ook toen al met Ivens afspraken te hebben gemaakt waardoor ’herhaling van zijn gedrag moest worden voorkomen’. Desondanks hebben begin 2021 vier medewerkers een formele melding gedaan. „Deels overlappend met de eerdere signalen. Naar aanleiding daarvan heb ik opdracht gegeven om een onafhankelijk, extern onderzoek te laten doen.” Halsema schrijft dat ’het patroon’ als ’verzwarende factor’ geldt. „Hij (Ivens, red.) geeft aan dat hij er inmiddels zeer van doordrongen is dat zijn gedrag ongepast en onwenselijk was.”

Bestuurlijke integriteit

Halsema schrijft mee te leven met de melders. „In de gesprekken hebben wij ook stilgestaan bij de steun en nazorg waar zij eventueel behoefte aan hebben.” Halsema stelt dat sommige signalen ’niet snel en adequaat genoeg’ zijn opgepakt. Halsema wil daarom in gesprek over de ’bestuurlijke integriteit’ in Amsterdam. „Laurens Ivens heeft zijn eigen conclusie getrokken en stelt vast dat er door zijn gedrag een onwerkbare situatie is ontstaan. Wij respecteren en begrijpen dat besluit. We betreuren het dat Amsterdam hierdoor een bevlogen wethouder verliest die 15 jaar veel voor de stad heeft betekend.”