’Hoogbejaarde vrouw ernstig mishandeld door fietser’

Dat meldt L1.

Het slachtoffer was aan het wandelen toen er een fietser naderde en de vrouw tegen de grond sloeg. De vrouw is daarna meermaals geslagen met de fiets, onder meer in haar buik en tegen het hoofd. De vrouw raakte bij het incident ernstig gewond.

’Verwarde toestand’

De belager is gearresteerd, schrijft de regionale omroep. De man zou in ’verwarde toestand’ zijn geweest. Hij is bezocht door de crisisdienst: een team van psychiaters, psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen.

De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Daar is besloten dat het voorarrest wordt verlengd. Advocaat Alper Cinar heeft aan de omroep laten weten dat hij op dit moment niet inhoudelijk op de zaak wil reageren.