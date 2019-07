Grote heibel om een halve meter

Voorzitter Ben in ’t Groen ( met pet) en technische man Hans van Orsouw van De Kraan hanteren nog maar eens de meetlat. Ⓒ Jan van Eijndhoven

BERKEL-ENSCHOT - Een ogenschijnlijk pietluttig geschil in Berkel-Enschot vindt zijn weg naar de Raad van State. Vijftig centimeter is een onoverbrugbaar meningsverschil in bouwhoogte, waar drie omwonenden van volkstuinvereniging De Kraan juridische stappen voor ondernemen.