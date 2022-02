Aanhouding automobilist na achtervolging met veel overtredingen

De man negeerde een stopteken nadat hij zonder verlichting over de busbaan reed. Hij passeerde meerdere malen een rood stoplicht, haalde in waar dat niet mag en reed af en toe meer dan 200 kilometer per uur over de N2 waar 80 de maximaal toegestane snelheid is. Verder had de automobilist te veel gedronken, meldt de politie. En was een van de banden een 'thuiskomertje': een soort noodband waar je alleen voorzichtig en niet te snel mee naar huis mag rijden.

Naast de bestuurder zat een vrouw die ontdaan uitstapte. "Ondanks haar aansporen om te stoppen bleef de verdachte doorrijden", twittert de politie. De man mocht zijn rijbewijs inleveren.