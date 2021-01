Burgemeester Eindhoven: geweld tegen politie was van begin doel

Burgemeester John Jorritsma heeft geen goed woord over voor de relschoppers: „Zogenaamd uit naam van de vrijheid zijn winkels van geplaagde ondernemers vernield. Eén winkel geplunderd zelfs. Onze stad van samen is verscheurd door relschoppers die niets met onze stad hebben.”

Tientallen relschoppers werden zondag aangehouden en het OM heeft besloten tot een strafrechtelijk onderzoek. Het verwacht meer aanhoudingen te kunnen verrichten aan de hand van camerabeelden. Ook probeert het OM de gemaakte schade op de relschoppers te verhalen.

Tot 21.00 uur sloeg de politie 55 mensen in de boeien. Volgens districtschef Peter van Pelt van de politie in Eindhoven zijn er geen agenten gewond geraakt. „We werden geconfronteerd met een grote groep relschoppers die direct met grof geweld in de aanval ging richting de politie. Dat is uiteraard volledig onacceptabel.” Volgens hem is het nog onduidelijk of er onder relschoppers of andere burgers gewonden zijn gevallen.

„De politie beschikte over informatie dat meerdere groepen uit waren op een confrontatie met de politie, handhavers en hulpverleners”, aldus OM, politie en burgemeester Jorritsma in een gezamenlijke verklaring. „Deze groep was alleen maar uit op rellen”, aldus persofficier van justitie Janine Kramer. „Dit heeft niets meer te maken met het uiten van je mening, maar dit is gewoon crimineel gedrag.”