’Activiste redt 16 konijntjes: 100 diertjes dood’

’Mythical Mia’, een Brits klinkende vrouw die onder deze naam opereert vanuit Barcelona, zocht ruim een week geleden de publiciteit na een actie op een farm bij Osono. Daarbij zou ze 16 konijnen hebben gered van de slacht. Zij en andere activisten zouden door boze boeren zijn gemolesteerd. Daarbij zou ook zijn geschoten. Mythical Mia raakte daarbij gewond door rondvliegend glas.

Naar nu blijkt heeft de reddingsactie ook een onbedoeld bijeffect gehad: een aantal van de door de activisten meegenomen dieren was zwanger of zogend, weer andere (zwangere) dieren bleven dood of gewond achter met kwetsuren als gebroken ruggetjes, zo zou blijken uit een rapport van een plaatselijke dierenarts. Tientallen jonge konijntjes moesten worden geëuthanaseerd, omdat hun moeders waren meegenomen en ze niet meer konden worden gezoogd.

Mythical Mia gaf na haar actie in een Instagram-post toe dat haar succes relatief was: „We hebben duizenden moeders en baby-konijntjes moeten achterlaten.”