Explosies in militair munitiedepot nabij Griekse bosbranden

NEA ANCHIALOS/VOLOS - In een munitiedepot van de Griekse luchtmacht in een streek waar bosbranden woeden, zijn grote explosies. Dat meldt de Griekse publieke omroep. De basis is bij Nea Anchialos, circa 160 kilometer ten noorden van Athene, en ligt ten zuidwesten van een streek waar bosbranden zijn.

