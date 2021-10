Slim algoritme voor de zorg: ’Wiskunde redt levens’

Stan Huygens Journaal

In de geest van Bibian Mentel

Zelden waren de aanwezigen op een liefdadigheidsparty zo overtuigd van het nut ervan, als tijdens het gala in nagedachtenis van paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel. Haar man Edwin Spee laat haar voortbestaan in de Mentelity Foundation, die deze avond in Noordwijk zo’n €650.000 bij elkaar h...