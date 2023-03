Marengo-verdachte mag uitgeleverd worden aan Marokko

B. wordt in Marokko verdacht van betrokkenheid bij een vergismoord in Marrakech in 2017. Daarbij werd de zoon van een rechter doodgeschoten. Marokko vroeg daarom om zijn uitlevering. De rechtbank adviseert de minister om ervoor te zorgen dat Marokko garandeert dat de doodstraf niet zal worden opgelegd, en „in elk geval niet zal worden uitgevoerd” en dat B. een eventuele straf in Nederland mag uitzitten.

B. had zich verzet tegen de uitlevering. Hij meent dat de vervolging politiek gemotiveerd is en vreest een oneerlijk proces. De rechtbank oordeelt anders. „Dat de moord op de zoon van een Marokkaanse rechter voor ophef zorgt, wil nog niet zeggen dat het een feit van politieke aard is”, aldus de rechter. Ook meent de rechtbank niet dat B. geen eerlijk proces zal krijgen in Marokko.

Tegen B. is medio vorig jaar een levenslange gevangenisstraf geëist in Marengo. Hoofdverdachte in die zaak is Ridouan Taghi. Ook hij hoorde levenslang eisen. De rechtbank is van plan in oktober van dit jaar uitspraak te doen.

