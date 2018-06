’Zo min mogelijk afschot Oostvaardersplassen’

Een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel adviseerde de provincie eind april om het uit de hand gelopen aantal grote grazers in het natuurgebied terug te brengen tot maximaal 1100 dieren. Voor 180 paarden is elders in Europa ruimte, maar volgens Van Geel is er voor de 980 edelherten die moeten verdwijnen geen andere oplossing dan afschot. GS zijn daar niet voor en willen zoveel mogelijk herten vangen en verhuizen.

Het gaat volgens Gedeputeerde Staten 3,2 miljoen euro kosten om de meest urgente maatregelen nog dit jaar uit te voeren. Behalve het weghalen van ruim 1100 dieren is het deels opnieuw beplanten van 300 hectare van het gebied dringend nodig. De Oostvaardersplassen zijn eigenlijk een Europees beschermd vogelreservaat, maar de grazers hebben het gebied zodanig kaalgevreten dat juist vogels zijn verdwenen. De nieuwe beplanting dient ook als schuilplaats voor allerlei andere diersoorten.

Herstel gaat in totaal ongeveer 15 miljoen euro kosten. Daarna is ongeveer negen ton per jaar nodig om het gebied op orde te houden. Flevoland wil niet alleen voor die kosten opdraaien. Zoals Van Geel al adviseerde gaan GS bij het rijk en gemeenten in Flevoland aankloppen.

De provincie bespreekt het voorstel van GS op 6 juni. Dan kunnen ook actievoerders hun stem laten horen. Van Geel is bij die vergadering. Het is de bedoeling dat voor het zomerreces een besluit valt.

