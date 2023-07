Zwerfhond vindt gedumpte baby in vuilniszak, brengt haar in veiligheid

Het beestje vond de baby, wiens leeftijd onbekend is, woensdag in een vuilniszak bij het gemeentehuis van Tripoli. Daar was het meisje gedumpt, al is het onduidelijk door wie dat is gedaan. Het vermoeden is dat een vrouw het meisje achterliet in de hoop dat zij werd opgegeten door de zwerfhonden. Niets bleek echter minder waar.

De hond besloot de vuilniszak mee te nemen, waarna een voorbijganger gehuil uit de zak hoorde. De baby werd vervolgens door een omstander naar een islamitisch ziekenhuis gebracht, waarna ze later werd overgebracht naar het Tripoli Government Hospital. Daar bleek haar toestand ernstig, maar stabiel.

Adopteren

Op foto’s die online rondgaan, is te zien hoe de baby schaafwonden en kneuzingen over haar hele lichaam heeft. Online gaven mensen al snel aan het meisje te willen adopteren toen bleek dat ze snel herstelde van haar lichte verwondingen. Zo had men veel lof over voor de hond, die veel meer compassie zou hebben dan mensen. De politie doet momenteel onderzoek naar wie de baby achterliet.