Oorlog in Oekraïne vrijdag 20 mei LIVE | Rusland: Azovstal-fabriek Marioepol volledig overgenomen

Oekraïense soldaten worden geëvacueerd uit de Azovstal-fabriek in Marioepol Ⓒ ANP / Associated Press

Amsterdam - Bijna drie maanden wordt er nu gevochten in Oekraïne; een periode waarin grote delen van het land aan puin zijn geschoten en miljoenen Oekraïners huis en haard verlieten om een veilig heenkomen te zoeken. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.