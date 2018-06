Trump twijfelt of top met Kim doorgaat

Trump uitte zijn twijfel tijdens een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in het Witte Huis. Noord-Korea zaaide eerder twijfel over het doorgaan van de top door een overleg vorige week met de zuiderburen plotseling af te zeggen. De reden daarvoor zouden gezamenlijke militaire oefeningen zijn van de VS en Zuid-Korea.

Moon verklaarde dat hij er op vertrouwt dat Trump er een succesvolle top van zal maken en dat de oorlog tussen beide Korea’s tot een einde komt.