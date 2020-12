Fascinerend en vrijwel intact: ’fastfood-restaurant’ in Pompeï

Dat zijn de fascinerende resten die Italiaanse onderzoekers hebben gevonden in een eeuwenoude ’snackbar’ in het Italiaanse Pompeï. De plek, een zogenaamd Thermopolium, dateert van 79 na Christus en was een soort verzamelplaats voor een snelle hap, waar vooral arme gezinnen van gebruikmaakten die zelf niet kookten.

Twee jaar geleden werden de eerste resten gevonden en sinds oktober is de hele fastfoodbar opgegraven.

Uniek

De plek is fascinerend genoeg vrijwel intact gebleven, met onder meer schilderingen van een haan en een hond, en geheel in Romeinse stijl een ontblote vrouw. De laag lava die Pompeï verzwolg, zorgde ervoor dat veel bewaard is gebleven.

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Het werk van de archeologen is nu klaar en wordt deze tweede kerstdag gepresenteerd aan de wereld. Het toont ’een nieuw inzicht in het dagelijkse leven van Pompeï’. Voor het eerst is zo’n plek in zijn geheel teruggevonden, zegt Massimo Osanna, directeur van het archeologische park.

Culinaire hoogstandjes

Tijdens het werk werden zelfs nog etensresten teruggevonden. Zo was er een enorme schaal wijn. „Bij het verwijderen kwam een intense geur vrij, zo sterk dat we het door onze mondkapjes konden ruiken”, zegt hoofdarcheoloog Teresa Virtuoso tegen The New York Times. Verder waren er varkensvlees- en visgerechten.

Daarnaast was er ook een substantie met slakken, schaap en vis, mogelijk een stoofpotje of soep. Nu wordt onderzocht of daar ook groente bij zat. „We zullen de inhoud analyseren om te weten welk gerecht het precies was”, zegt archeologe Chiara Corbino.

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Bij het Thermopolium werden ook nog twee skeletten gevonden. Volgens cultuurminister Dario Franceschini van Italië zullen in de toekomst nog meer ’buitengewone ontdekkingen’ worden gedaan.