’Gezien uw leeftijd zou ik dat even niet doen’

De jonge vrouwen aan de telefoon van de Rode Kruis-hulplijn hebben geen seconde rust. Ⓒ Foto /serge LIGTENBERG

Den Haag - De middag is nog niet om of er zijn al duizend telefoontjes afgehandeld. De lijnen van het speciale coronanummer van het Rode Kruis staan roodgloeiend. „Naar Ikea? Nee, dat zou ik gezien uw leeftijd even niet doen.”